Венгрия ограничила государственную поддержку беженцам из Украины

В Венгрии 21 августа вступило в силу постановление правительства, которое позволяет предоставлять государственную помощь только беженцам из регионов Украины, непосредственно пострадавших от вторжения российских войск, сообщает BBC News.

В постановлении сказано, что на государственную поддержку, в том числе бесплатное жилье и базовую ежемесячную выплату, могут рассчитывать только украинцы, чей последний официальный адрес в Украине находился в регионе, «непосредственно затронутом военными действиями». В вошли 13 регионов Украины, в том числе аннексированный Крым. Каждый месяц правительство Венгрии будет обновлять перечень регионов.

Как отмечает BBC News, до конца неясно, сколько из 31 тысячи украинцев, получивших убежище в Венгрии, затронет нововведение. Правозащитники считают, что наиболее уязвимы представители этнического меньшинства рома из Закарпатья, которые имеют гражданство и Украины, и Венгрии, и не могут рассчитывать на помощь в других странах Евросоюза. Приюты в Венгрии, где они живут, могут быть закрыты.

Агентство ООН по делам беженцев считает, что ограничение государственной поддержки в Венгрии приведет к тому, что две-три тысячи беженцев могут лишиться жилья — с 21 августа владельцы недвижимости перестали получать субсидии от государства. В агентстве добавили, что украинцы, которых затронет нововведение, могут лишиться работы в Венгрии, а их дети останутся без доступа к школьному образованию.

Власти Венгрии в июле упростили условия въезда на территорию страны для россиян и белорусов. Граждан России и Беларуси включили в программу так называемой «национальной карты» (один из типов вида на жительство в Венгрии), которая позволяет устроиться на работу в любых отраслях и перевезти с собой семью.

еще о венгрии

Мы вас понимаем Как Виктор Орбан превратил Венгрию в европейский аналог путинской России — и выиграл очередные выборы благодаря войне в Украине. Репортаж Кристины Сафоновой

еще о венгрии

Мы вас понимаем Как Виктор Орбан превратил Венгрию в европейский аналог путинской России — и выиграл очередные выборы благодаря войне в Украине. Репортаж Кристины Сафоновой