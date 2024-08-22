The New York Times: в США начали расследование в отношении американцев, работавших с российскими телеканалами

Минюст США начал расследование в отношении американцев, работавших с российскими государственными телеканалами, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Расследование проводится в рамках борьбы с «операциями влияния» Кремля в преддверии президентских выборов в США в ноябре. По словам собеседников NYT, оно направлено не против обычных американцев, которые смотрят российские госканалы или пишут о них в интернете, а скорее против тех, кто намеренно распространяет дезинформацию из Москвы.

Поводом для начала расследования стали сообщения американской разведки о том, что российские государственные СМИ, включая телеканал RT, работают с российскими спецслужбами в целях влияния на выборы по всему миру. 29 июля Управление директора национальной разведки США предупредило, что Россия использует американских граждан для распространения выгодной Москве информации. Они размещают контент в соцсетях, пишут для различных сайтов, имеющих явную и скрытую связь с правительством России, а также проводят другие мероприятия в сфере СМИ, говорилось в сообщении.

В рамках расследования в августе ФБР провело обыски в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера, а также в поместье политолога и ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса. Никаких обвинений обоим не предъявили, однако в ближайшее время ожидаются новые обыски, сообщили собеседники издания. Они не исключают и появления уголовных дел.

Кроме того, в июле Минюст США в рамках борьбы с кампанией по дезинформации совместно с правительствами Канады и Нидерландов выявил в твиттере около тысячи аккаунтов, распространявших российскую пропаганду. Минюст, ФБР и Пентагон связали эту деятельность с ФСБ и телеканалом RT.

После президентской кампании 2016 года США обвинили Россию во вмешательстве в выборы при участии «фабрики троллей» Евгения Пригожина. Минюст США утверждал, что сотрудники «фабрики троллей», используя множество фейковых аккаунтов, проводили масштабную кампанию по дезинформации, публикуя посты, которые затрагивали чувствительные для американского общества темы — владение оружием, иммиграционная политика, насилие полицейских по отношению к темнокожим. Целью этой кампании, заявили в Минюсте, было «посеять раздор в обществе» накануне выборов.

В марте 2021 года разведка США заявила, что власти России во время президентских выборов 2020 года организовали кампанию по «очернению» Джо Байдена. По данным разведки, российское руководство проводило «операции влияния», направленные на подрыв общественного доверия к избирательному процессу, оказание поддержки Дональду Трампу и обострение социально-политических разногласий в США.

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