Генпрокуратура РФ объявила в международный розыск ветерана СС Ярослава Гуньку. Полгода назад Канада отказалась выдавать его России

Генпрокуратура РФ объявила в международный розыск 99-летнего ветерана СС Ярослава Гуньку, живущего в Канаде. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что ведомству «удалось добиться положительного решения» о включении Гуньки в базу данных Интерпола.

Гунька привлек внимание властей РФ, когда его пригласили в парламент Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского в сентябре 2023 года. Гуньку представили как «ветерана, который боролся за независимость Украины и против русских», однако позже выяснилось, что он служил добровольцем в дивизии СС «Галичина». Из-за инцидента спикер парламента Канады ушел в отставку, а премьер-министр принес извинения.

В октябре 2023 года российский СК заочно предъявил Гуньке обвинения в геноциде, Россия запросила у Канады его выдачу, однако в феврале 2024-го канадские власти отказали, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. Москва назвала решение «политически мотивированным».

О намерении запросить экстрадицию Гуньки также заявляли власти Польши, однако никаких формальных действий с тех пор они не предпринимали.

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