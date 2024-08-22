Генпрокуратура РФ объявила в международный розыск ветерана СС Ярослава Гуньку. Полгода назад Канада отказалась выдавать его России
Генпрокуратура РФ объявила в международный розыск 99-летнего ветерана СС Ярослава Гуньку, живущего в Канаде. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
В Генпрокуратуре отметили, что ведомству «удалось добиться положительного решения» о включении Гуньки в базу данных Интерпола.
Гунька привлек внимание властей РФ, когда его пригласили в парламент Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского в сентябре 2023 года. Гуньку представили как «ветерана, который боролся за независимость Украины и против русских», однако позже выяснилось, что он служил добровольцем в дивизии СС «Галичина». Из-за инцидента спикер парламента Канады ушел в отставку, а премьер-министр принес извинения.
В октябре 2023 года российский СК заочно предъявил Гуньке обвинения в геноциде, Россия запросила у Канады его выдачу, однако в феврале 2024-го канадские власти отказали, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. Москва назвала решение «политически мотивированным».
О намерении запросить экстрадицию Гуньки также заявляли власти Польши, однако никаких формальных действий с тех пор они не предпринимали.