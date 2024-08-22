Датчанин, приехавший в Россию из-за несогласия с «ценностями Европы» и попавший на фронт, добился расторжения контракта с Минобороны через суд

Гражданин Дании Никлас Хоффгаард, который приехал в Россию из-за несогласия с европейскими ценностями и попал на войну в Украине, смог добиться расторжения контракта с Минобороны через суд, пишет «Медиазона».

33-летний Хоффгаард, как рассказывал его адвокат (тогда имя датчанина не называлось), приехал в Россию летом 2023 года, поскольку «не был согласен с ценностями Европы» и был недоволен «ухудшением политического климата».

Он получил вид на жительство до октября, а к концу его срока обратился в Минобороны, надеясь, что заключение контракта позволит ему получить гражданство. Датчанин, как пояснил его адвокат, полагал, что он может отправиться охранять границу России в Сибири или работать переводчиком с английского, но его отправили на фронт. Русского языка он не знал и не понял, какой документ подписывает, а воевать в Украине не хотел.

«Я никогда не вступал в российскую армию из-за желания воевать или зарабатывать деньги. Я пытался найти способ легально остаться в России, пока оформлялся вид на жительство», — цитировал датчанина его адвокат.

Адвокат рассказывал, что его подзащитного отправили под Луганск в подразделение, занимающееся беспилотниками. Он жаловался, что его заставляли пить водку, отбирали телефон и подозревали в шпионаже в пользу США и Дании. Кроме того, по словам датчанина, над ним издевались также служившие в этом подразделении непальцы, а один из сослуживцев избил его.

Хоффгаард хотел демобилизоваться в 2024 году, по истечении года с момента начала службы, но ему объяснили, что по новому закону контракт бессрочный и уволиться он не может. Весной 2024 года Хоффгаард обратился в суд. В первой инстанции Московский гарнизонный военный суд отказал ему в расторжении контракта, но затем 2-й Западный окружной военный суд признал контракт незаконным, пишет «Медиазона».

Имя датчанина до сих пор не называлось, но карточка дела есть на сайте суда. Там он записан как Никлас Хоффгор. «Медиазона» нашла его под именем Nicklas Hoffgaard — в Дании он известен как рэпер Stanley Most, завершивший музыкальную карьеру в 2018 году.

19 августа Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Он предусматривает, что иностранцы, принявшие решение переехать в Россию из-за несогласия с «неолиберальными идеологическими установками, противоречащими традиционным российским духовно-нравственным ценностям», могут получить в особом порядке разрешение на временное проживание.