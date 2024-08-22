Активиста Константина Котова отправили под домашний арест по делу о донатах ФБК

Басманный районный суд Москвы назначил активисту Константину Котову домашний арест до 19 октября по делу о финансировании экстремизма (часть 1 статьи 282.3 УК), связанному с пожертвованием в Фонд борьбы с коррупцией.

О домашнем аресте для Котова просил следователь по делу Чиров. Как отмечает «Медиазона», он же просил суд ограничить срок ознакомления с делом журналистке Антонине Фаворской, обвинение которой также связано с ФБК. Заседание по делу Котова проходило в закрытом режиме.

Адвокат Котова Алан Качмазов рассказывал, что поводом для дела стал донат в размере трех тысяч рублей, сделанный в 2021–2022 годах. Откуда следствию стало известно о пожертвовании, адвокат не знает.

Обновлено. Басманный суд также отправил под домашний арест до 19 октября активиста Виктора Левакова, обвиненного в финансировании экстремизма. Ему вменяют три доната ФБК на общую сумму примерно 3500 рублей, пишет «Медиазона».

Котова задержали накануне после обыска и увезли в Следственный комитет на допрос. Ночь после этого он провел в изоляторе временного содержания.

Летом 2019 года Котов участвовал в протестах против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму. В сентябре его приговорили к четырем годам колонии по «дадинской статье», обвинив в неоднократном нарушении порядка проведения митинга (статья 212.1 УК). В апреле 2020 года Мосгорсуд сократил ему срок до полутора лет, и в декабре Котов вышел на свободу.

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