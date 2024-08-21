Московский активист Константин Котов задержан по делу о донатах ФБК

Активист, бывший фигурант «московского дела» Константин Котов задержан после обыска в его квартире в Москве, сообщили родственники активиста на его странице в фейсбуке. Внимание на это обратила «Медиазона».

Как сообщает «ОВД-Инфо», по данным адвоката активиста, у Котова прошел обыск по уголовному делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его увезли на допрос.

Дело расследуют по статье о финансировании «экстремистсткой организации» (часть 1 статьи 282.3 УК). Процессуальный статус Котова пока не известен.

Константина Котова преследовали из-за участия в московских протестах, которые начались после отказа властей допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в августе 2019 года, отмечает «Медиазона». В сентябре 2019 года его приговорили к четырем годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении порядка организации или проведения митинга (статья 212.1 УК РФ). В апреле 2020 года Мосгорсуд сократил ему срок до полутора лет. В декабре 2020 года Котов вышел на свободу.

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