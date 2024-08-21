В Курской области погиб актер Евгений Шишов, поехавший на войну добровольцем

Российский актер Евгений Шишов погиб в возрасте 42 лет во время боевых действий в Курской области, сообщает портал «Кино-театр.ру».

Как пишет провластный телеграм-канал Shot, Шишов отправился на войну добровольцем, заключил контракт с Минобороны РФ в феврале 2024 года. 18 августа в ходе боев в Курской области он получил осколочное ранение и умер во время эвакуации в госпиталь.

Евгений Шишов родился в Выборге в 1982 году. На его счету 19 работ в кино, в основном эпизодических ролей в таких сериалах, как «Морские дьяволы. Дальние рубежи», «Полицейское братство», «Условный мент-2», «Шеф. Возвращение», «Канцелярская крыса. Большой передел».

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