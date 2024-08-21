Суд в Петербурге арестовал блогера Алексея Поднебесного по делу о растлении 15-летней девочки

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил просьбу следствия и арестовал блогера Алексея Поднебесного по делу о растлении восьмиклассницы, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Процесс проходил в закрытом режиме. Поднебесный и его защита просили суд назначить домашний арест.

Поднебесного задержали 19 августа. Дело в отношении блогера возбуждено по статьям о половом сношении с человеком, не достигшим 16-летнего возраста (часть 1 статьи 134 УК), и о совершении развратных действий без применения насилия в отношении человека, не достигшего 16 лет (часть 1 статьи 135 УК).

По версии следствия, 2 августа Поднебесный в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девочки развратные действия без применения насилия, а 3 августа в квартире дома на Тележной улице без применения насилия вступил с той же девочкой в половую связь. Блогер утверждал, что у него «не было секса с этой девушкой ни в какой форме».

Алексей Поднебесный — юрист, блогер и активист из Нижнего Новгорода. Ранее он работал в прокуратуре. Сам себя Поднебесный называет «антифеминистом» и «автором теории вагинокапитализма и секскоммунизма». Издание «Холод» считает его «секс-блогером без секса» и лидером «движения инцелов России».

Подробности дела Поднебесного

В Петербурге задержан «автор теории вагинокапитализма и секскоммунизма» Алексей Поднебесный Его заподозрили в растлении 15-летней девочки

Подробности дела Поднебесного

В Петербурге задержан «автор теории вагинокапитализма и секскоммунизма» Алексей Поднебесный Его заподозрили в растлении 15-летней девочки