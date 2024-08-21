Демократическая партия утвердила Камалу Харрис кандидатом в президенты США

Делегаты Демократической партии утвердили вице-президента США Камалу Харрис кандидатом в президенты, сообщает CNN. Голосование прошло на общенациональном съезде партии в Чикаго вечером 20 августа (в ночь на 21 августа по Москве).

Камала Харисс выступила на съезде по видеосвязи из Висконсина. «Для нас большая честь быть вашими кандидатами. Эта кампания основана на силе народа, и вместе мы проложим новый путь вперед», — заявила Харрис.

Камала Харрис и ее кандидат в вице-президенты, губернатор Миннесоты Тим Уолц, стали официальными кандидатами от Демократической партии в начале августа, получив большинство голосов в ходе онлайн-голосования.

Национальный съезд Демократической партии проходит 19-22 августа в Чикаго. В последний день съезда на нем с речью выступит Камала Харрис.

Действующий президент США Джо Байден 21 июля отказался баллотироваться на новый срок и поддержал своего вице-президента Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии.

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