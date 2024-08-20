В Курской области отменили рассылку СМС о ракетной опасности. Теперь об угрозе можно узнать только в телеграме и приложении МЧС

Региональный оперштаб Курской области принял решение отменить рассылку СМС об угрозе ракетных обстрелов и атак беспилотников, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

По его словам, решение связано с тем, что своевременная рассылка СМС невозможна по техническим причинам. Также, как пояснил Смирнов, есть необходимость снизить нагрузку на системы сотовой связи «для оперативного взаимодействия».

Теперь информацию о воздушной тревоге жители смогут получать в телеграм-каналах самого врио губернатора и правительства области. Еще один способ, как указал Смирнов — установить приложение «МЧС России», которое присылает пуш-уведомления (не уточняется, работает ли оно при отсутствии интернета).

Опасность ракетного обстрела или атаки беспилотников в последнее время объявляется в Курской области по несколько раз за день.

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