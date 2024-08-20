ЦАХАЛ обнаружил в секторе Газа тела шести погибших израильских заложников

Армия обороны Израиля объявила, что в ходе операции в секторе Газа обнаружила тела шести израильтян, находившихся в заложниках у террористической группировки ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщает «Гаарец» 20 августа.

ЦАХАЛ сообщил, что тела шести израильских заложников извлекли из туннеля в Хан-Юнисе. Военные полагают, что боевики ХАМАС скрылись после атаки израильской армии.

Как сообщает The Times of Israel, военные назвали имена шести погибших израильтян: это 80-летний Йорам Мецгер, 79-летний Хаим Пери, 78-летний Авраам Мундер, 75-летний Алекс Данциг, 51-летний Надав Попплевелл и 35-летний Ягев Бухштаб.

Армия обороны Израиля считает, что Данциг, Бухштаб, Пери, Мецгер и Попплевелл были убиты в начале 2024 года, об их гибели военные объявили в июне-июле. При этом ранее ЦАХАЛ не объявлял о смерти Авраама Мундера, хотя военные беспокоились о его здоровье.

ЦАХАЛ, говорится в заявлении, продолжит выяснять обстоятельства смерти заложников, в том числе проверит, могли ли они погибнуть в результате действий израильской армии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил утром 20 августа, что Израиль «продолжит прилагать все усилия, чтобы вернуть всех наших заложников — и живых, и погибших». Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Четверо заложников Мундер, Данциг, Пери и Мецгер, как считается, были похищены террористами ХАМАС из кибуца Нир-Оз, а Бухштаб и Попплевел — из кибуца Нирим.

Во время нападения террористов из ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в заложниках оказался 251 человек. Сейчас, как считают власти, в секторе Газа остаются 105 заложников, в том числе 34 человека, гибель которых подтверждена Армией обороны Израиля, но тела не переданы.

Ранее ХАМАС отпустил 109 заложников, в том числе 105 человек в ноябре 2023 года, когда неделю действовал режим прекращения огня. Кроме того, ЦАХАЛ спасли семерых заложников, а также нашли тела 30 заложников, в том числе троих человек, которых военные убили по ошибке, когда они пытались сбежать от похитителей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 19 августа, что Израиль поддержал предложение Соединенных Штатов по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. По его словам, «следующий важный шаг — чтобы ХАМАС сказал „да“».

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