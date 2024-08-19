Израиль поддержал предложение США по перемирию в Газе и освобождению заложников

Израиль поддержал предложение США по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен сделал свое заявление после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. По его словам, «следующий важный шаг — чтобы ХАМАС сказал „да“».

Госсекретарь не уточнил сути достигнутых договоренностей. Сразу после встречи с Нетаниягу он отправится в Катар, а затем в Египет для продолжения переговоров.

Переговоры о перемирии в Газе и об освобождении заложников стали более интенсивными в последние недели. Дипломаты надеются, что договоренности могут удержать «Хизбаллу» и Иран от ответа за высокопоставленных боевиков в Бейруте и Тегеране. Издание The New York Times 17 августа писало, что Иран согласился отложить удар по Израилю, чтобы не срывать переговоры по Газе.