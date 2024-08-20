Путин впервые с 2008 года приехал в Беслан и возложил цветы к памятнику жертвам теракта. За двенадцать дней до его 20-й годовщины

Президент России Владимир Путин 20 августа приехал в город Беслан в Северной Осетии, сообщает ТАСС.

В ходе поездки Путин посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в результате , произошедшего в сентябре 2004 года.

Также Путин посетил здание школы, захваченной террористами 20 лет назад.

После теракта Путин посещал Беслан только один раз — в 2008 году, занимая пост премьер-министра, он побывал в городе за месяц до пятой годовщины захвата заложников.

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