Президент Украины Владимир Зеленский призывал власти стран Запада, куда после начала войны уехали украинцы, помочь вернуть мужчин призывного возраста, пишет агентство Bloomberg.

По его информации, об этом украинский лидер просил союзников в рамках двусторонних встреч. Однако, утверждает агентство, политики стран «от Польши до Венгрии» заявили, что не будут отправлять украинских беженцев на родину, пока продолжается война.

Страны, принимающие украинских беженцев, получают экономическую выгоду от новых работников, отмечает Bloomberg. Многим компаниям в этих странах не хватает работников, например, для недавно построенных заводов по производству автомобилей или аккумуляторов.

В статье агентство приводит данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), согласно которым с начала полномасштабного российского вторжения около 17 миллионов украинцев — более трети довоенного населения страны — покинули свои дома. Более шести миллионов граждан Украины остаются беженцами за рубежом.

В частности, Польша, где и до войны жили украинцы, приняла более 950 тысяч беженцев из Украины. При этом их вклад в ВВП страны в 2023 году оценивается в 0,7-1,1%. Кроме того, украинские беженцы в Польше в основном обеспечивают себя сами: 80% их доходов — это зарплаты на работах, которые они сумели найти в стране. В Чехии украинские беженцы заплатили почти вдвое больше налогов в первом квартале 2024 года, чем получили в виде социальной помощи.

«Честно говоря, многие чешские компании зависят от навыков и работы украинских беженцев. Строительная отрасль, например, полностью остановилась бы без украинских рабочих», — объясняет глава главной лоббистской группы чешской розничной торговли и индустрии гостеприимства Томаш Проуза.

На фоне продолжающегося российского вторжения власти Украины пересмотрели правила мобилизации и воинского учета в стране. Новый закон о мобилизации вступил в силу в мае.

После принятия этого закона власти Украины запретили гражданам призывного возраста получать паспорта в консульских учреждениях и паспортных центрах за границей, а также ограничили для них возможность получения консульских услуг.

В правительстве Украины обещали, что доступ к консульским услугам получат только мужчины с действительными военно-учетными документами, которые обновили свои данные в ТЦК. Власти Украины также заявляли, что не будут принудительно возвращать украинских мужчин призывного возраста из-за границы.

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