Бывшей журналистке РБК и «Ведомостей» дали семь лет колонии за убийство мужа. Она рассказывала, что он избивал ее 15 лет

Суд в Электростали Московской области приговорил к семи годам лишения свободы бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову за убийство бывшего мужа Алексея Самусева. Об этом сообщает «Верстка».

Суд также удовлетворил гражданский иск родителей Самусева на сумму два миллиона рублей. Прокурор требовал для Гончаровой восемь лет колонии.

Виновной в умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) Гончарову 31 июля признали присяжные. Соответствующая статья предполагает лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

Гончарова убила гражданского мужа (официально брак заключен не был, а к моменту убийства они уже не жили вместе) и отца ее двоих младших детей в сентябре 2022 года. По ее словам, Самусев с другом пришли к ней домой без приглашения и начали пить водку. Потом между Гончаровой и Самусевым началась ссора, в ходе которой он напал на нее с ножницами. Журналистка выхватила их и ударила нападавшего, позже он умер в больнице.

Гончарова настаивала, что произошедшее не было умышленным убийством. Экспертиза зафиксировала как минимум 10 ударов на теле Гончаровой и порез на спине, но дело не было переквалифицировано на другую статью.

По словам Гончаровой, Самусев избивал ее на протяжении 15 лет — в течение этого времени она неоднократно фиксировала побои и писала заявления в полицию. Самусев был трижды судим — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и угрозу убийством.

В ходе процесса Гончарову лишили родительских прав. Опеку над их общими с Самусевым детьми передали брату убитого.

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