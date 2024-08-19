Выступление Галины Юзефович на книжном фестивале в Екатеринбурге отменили после доноса

Книжный фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге отменил выступление литературного критика Галины Юзефович, которое было запланировано в онлайн-формате. Об этом в своем телеграм-канале рассказала сама Юзефович.

По ее словам, на нее написали донос, в частности назвав «захохлухой» и «этнической либералкой». Кроме того, по доносу были отменены выступлениями «еще нескольких замечательных коллег», рассказала Юзефович, не называя их имен.

«Я редко об этом пишу, но вообще-то такое происходит постоянно — и со мной (со мной все реже, потому что везде, где меня можно было отменить, меня уже отменили) и с моими коллегами. Такая нынче жизнь — не призываю привыкать, но для и удивления нет особого повода, как ни грустно», — добавила критик.

«Красная строка» заявлен как международный книжный фестиваль. Он пройдет в Екатеринбурге во второй раз — с 23 по 25 августа. Фестиваль организуют при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и администрации Екатеринбурга.

18 августа стало известно, что на книжном фестивале «Китоврас» во Владимире отменили выступления двух писательниц после того, как на них пожаловались Z-блогеры.