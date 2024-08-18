На книжном фестивале во Владимире отменили выступления двух писательниц. На них жаловались Z-блогеры

Организаторы книжного фестиваля «Китоврас» во Владимире отменили выступления писательниц Аси Демишкевич и Ирины Котовой, пишет «Медиазона» со ссылкой на владимирское издание «Довод».

Выступление Демишкевич, намеченное на 17 августа, было, по данным «Довода», анонсировано на странице фестиваля во «ВКонтакте». Однако сейчас никакой информации об участии ни Демишкевич, ни Котовой, нет ни на странице «Китовраса» в соцсети, ни на сайте фестиваля.

За день до запланированного выступления Демишкевич в Z-канале «Каргач» вышла публикация, в которой писательницу называют «откровенной заукраинкой, поливающей наш народ и наших воинов грязью», пишет «Медиазона». Речь шла о романе Демишкевич «Раз мальчишка, два мальчишка» о 13-летнем мальчике, которого мачеха отправляет в армию. После этого авторы канала написали, что «сумели поднять шум», и выступление писательницы «быстренько убрали ее из программы» фестиваля.

По данным «Довода», на фестивале планировалось и выступление Котовой, но его отменили из-за ее стихотворения о «Бело-сине-красная пирамидка» о преступлениях военных. На стихотворение, написанное в 2018 году, публично жаловались поэт Александр Бобров и писатель Петр Алешкин. Первый назвал Котову «извращенкой и русофобкой», а второй — «ярой бандеровкой».

«Китоврас» проходит рамках национального проекта «Культура» при поддержке Минкультуры РФ. В 2024 году фестиваль проводят в четвертый раз.

Читайте также

Как устроена цензура в России? Посмотрите запись стрима о репрессиях в российской культуре

Читайте также

Как устроена цензура в России? Посмотрите запись стрима о репрессиях в российской культуре