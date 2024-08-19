В z-каналах появился ролик, в котором от мужчин Курской области требовали не покидать регион. Оказалось, что автор видео владеет похоронным бизнесом

В провоенных телеграм-каналах распространился видеоролик, в котором некий «военный» критикует мужчин, уезжающих из-под обстрелов в Курской области. Как выяснило «Агентство», «военным» оказался владелец похоронного бизнеса из Санкт-Петербурга.

Первым обращение 18 августа опубликовал сотрудник «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, его репостнули, в частности, пропагандисты Юлия Витязева и Сергей Карнаухов. На видео «военный» (так его охарактеризовал Стешин) эмоционально обращается к жителям Курской области.

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Хочется обратиться к мужскому населению Курска: вы там че, вообще, блядь, в края перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если, блядь, у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары, блядь, и так далее, что вообще будет?

Мужчина также заявил, что те жители Курской области, которые не хотят непосредственно воевать, могли бы копать окопы или развозить еду.

Как выяснило «Агентство», ролик сняли 39-летний житель Петербурга Кирилл Суворов — гендиректор гранитной мастерской, которая делает памятники и надгробия и занимается кремацией, захоронением и доставкой «грузов 200».

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