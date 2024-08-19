Цена стандартного золотого слитка впервые в истории превысила миллион долларов

Цена стандартного золотого слитка впервые в истории превысила один миллион долларов США. На это 19 августа обратил внимание Bloomberg.

одной одной тройской унции золота (31,1 грамма) впервые в истории превысила отметку 2500 долларов еще 16 августа, а на торгах 19 августа укрепилась выше нее. Таким образом, стандартный золотой слиток весом 400 унций стал стоить дороже миллиона долларов.

При этом Bloomberg отмечает, что вес 400 унций для слитка не является строго определенным: согласно правилам Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, допустим разброс от 350 до 430 унций.

С начала 2024 года золото подорожало на 20%. Повышению цен способствуют ожидание процентных ставок в США, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, на фоне которой инвесторы более охотно покупают защитные активы.