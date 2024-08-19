Глава МВД Великобритании предложила включить «радикальное женоненавистничество» в новую стратегию по борьбе с экстремизмом

Глава МВД Великобритании Иветт Купер предложила учесть в новой стратегии по борьбе с экстремизмом «набирающие силу идеологические тенденции», включая радикальное женоненавистничество.

МВД заказало обзор текущей стратегии, чтобы предложить новому правительству лучшие способы борьбы с угрозой радикализации молодежи офлайн и онлайн. В числе таких угроз называются рост исламистского и крайне правого экстремизма, а также «крайнее женоненавистничество».

Ожидается, что полностью обзор нынешней стратегии будет готов к октябрю.

По словам Купер, рост экстремизма, который «разрывает ткань» британской демократии, наблюдается «как в интернете, так и на улицах» (цитата по «Би-би-си»). Новая стратегия, по ее мнению, позволит отслеживать «экстремистские тенденции», чтобы понимать, как предотвратить их влияние на людей. Она также призвана выявить пробелы в существующей политике.

Купер считает, что текущая стратегия по борьбе с экстремизмом устарела на девять лет, а действия властей в этой области «сильно ослабли». По ее мнению, обзор, выполненный министерством, заложит основу для новой стратегии, которую Лейбористская партия пообещала в своем манифесте.

В конце июля в городе Саутпорт на северо-западе Англии 17-летний преступник с ножом ворвался в детский танцевальный клуб и убил троих девочек. По данным полиции, нападавший родился в Кардиффе, а жил неподалеку от Саутпорта. О его мотивах неизвестно. На церемонии прощания с погибшими начались беспорядки с участием праворадикальных активистов, решивших, что к нападению причастны мигранты. Затем беспорядки переросли в антииммигрантские протесты по всей стране. В ходе стычек с демонстрантами пострадали в том числе полицейские. К середине августа перед судами по делу о беспорядках предстали уже 460 человек. 72 из них моложе 18 лет.

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