WSJ: Россия перебросила в Курскую область около пяти тысяч военных из Украины. Для отражения наступления ВСУ ей потребуется более 20 тысяч военнослужащих

Российское военное командование уже перебросило в Курскую область из зоны боевых действий в Украине около пяти тысяч военнослужащих, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с деталями операции.

По данным собеседника издания, среди сил, переброшенных в Курскую область, бригада из Донецкой области, где войска РФ ведут наступление. Остальные направленные в Курскую область войска были сняты с менее важных для РФ в данный момент участков фронта.

Однако, считает источник WSJ, такого усиления недостаточно для того, чтобы заставить украинские войска отступить из Курской области. По оценкам собеседника издания, для этого России придется задействовать более 20 тысяч хорошо подготовленных военнослужащих.

Украина, в свою очередь, направила в Курскую область до шести тысяч военных, ссылается WSJ на данные западных экспертов. Еще четыре тысячи военных ВСУ были перемещены в граничащую с Россией Сумскую область для задач по поддержке операции.

Чтобы избежать ослабления сил на линии фронта, отмечает WSJ, в операции в Курской области украинское командование задействовало значительное количество войск из резерва, формированием которого занималась последние несколько месяцев, в том числе при поддержке западных союзников.

Наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа. К исходу второй недели продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области замедлилось, пишет «Медуза» в свежей военной сводке, в частности из-за того, что российское командование перебросило в зону прорыва резервы, которые перекрыли направления для наступления вдоль основных дорог. Украинское командование, отмечала «Медуза», в свою очередь бросило на операцию в Курской области все резервы, которые смогло сформировать этим летом, однако полностью их не задействовало.

14 августа WSJ со ссылкой на американские и украинские источники уже писала, что Россия перебрасывает в Курскую область войска из зоны боев в Украине. Однако тогда численность войск не уточнялась, лишь отмечалось, что Россия перебросила часть сил с харьковского направления и, значительно меньше, из Донецкой области. Украинские источники говорили WSJ, что войска с фронтов в Украине Россия выводит «не так быстро, как хотелось бы».

Свежая сводка «Медузы»

ВСУ идут на большой риск в Курской области: в бой брошены все резервные бригады, пусть и не в полном составе. Почему эта операция так важна для Украины? И как строят оборону ВС РФ? Карта боев на 17 августа

Свежая сводка «Медузы»

ВСУ идут на большой риск в Курской области: в бой брошены все резервные бригады, пусть и не в полном составе. Почему эта операция так важна для Украины? И как строят оборону ВС РФ? Карта боев на 17 августа