Российские военные нанесли удар ракетой «Искандер-М» по центру Сум

Российские военные ночью нанесли удар ракетой «Искандер-М» по центру Сум, сообщил глава региона Алексей Дрозденко.

По данным властей, удар пришелся на автостоянку в жилой застройке. В домах в районе взрыва были выбиты окна, несколько автомобилей загорелись.

По информации МВД, пострадали как минимум два человека.

Также ночью российские военные обстреляли село Казачья Лопань в Харьковской области. Как сообщил глава региона Олег Синегубов, в результате погибла местная жительница.

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