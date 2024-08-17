Российские военные нанесли удар ракетой «Искандер-М» по центру Сум
Источник: Алексей Дрозденко
Российские военные ночью нанесли удар ракетой «Искандер-М» по центру Сум, сообщил глава региона Алексей Дрозденко.
По данным властей, удар пришелся на автостоянку в жилой застройке. В домах в районе взрыва были выбиты окна, несколько автомобилей загорелись.
По информации МВД, пострадали как минимум два человека.
Также ночью российские военные обстреляли село Казачья Лопань в Харьковской области. Как сообщил глава региона Олег Синегубов, в результате погибла местная жительница.