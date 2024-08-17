ФСБ завела уголовное дело на итальянских журналистов, сделавших репортаж из захваченной украинскими военными Суджи
ФСБ завела уголовное дело в отношении журналистов итальянской телерадиокомпании RAI, которые незадолго до этого выпустили репортаж из Суджи Курской области, контролируемой украинскими военными.
Дело заведено по статье о незаконном пересечении границы.
Незадолго до официального сообщения об уголовном деле RAI сообщила, что журналистов временно отзывают в Италию «исключительно для того, чтобы гарантировать их безопасность и личную защиту».
Помимо RAI, в Судже побывали съемочные группы еще нескольких зарубежных СМИ из разных стран. ФСБ сообщила, что «проводит оценку» информации о посещении погранперехода в Судже корреспондентом CNN Ником Уолшем.
Репортаж из Суджи вышел в эфир в четверг, 15 августа. МИД России два дня спустя вызвал итальянского посла и заявил решительный протест из-за действий журналистов, которые «незаконно проникли на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область».