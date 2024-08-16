Жора Крыжовников снимет сериал о Москве. Возможно, это «Москва слезам не верит»

Режиссер и креативный продюсер «НМГ Студии» Жора Крыжовников объявил, что снимет сериал о Москве. Об этом он рассказал 15 августа на пресс-конференции, посвященной Московской международной неделе кино, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Крыжовников выступает режиссером, сценаристом и продюсером проекта.

«Такой личный момент — мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит… Но когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела „наша саванна“, как говорилось в одном мультфильме», — заявил Крыжовников.

Режиссер не раскрыл название сериала. «Бюллетень кинопрокатчика» предполагает, что Крыжовников работает над сериалом «Москва слезам не верит». О производстве сериала под названием «МСНВ» в июле объявил Институт развития интернета (.pdf). Телеграм-канал «Новости кинопроизводства» тогда сообщал, что «МСНВ» — это восьмисерийный сериал «Москва слезам не верит» кинокомпании «Водород» (выпускала фильмы «Притяжение», «Лед» и «Сто лет тому вперед»).

«Новости кинопроизводства» сообщали, что в сериале «Москва слезам не верит» рассказывается история девушки, которая «приезжает покорять Москву с ребенком на руках, в наши дни». Телеграм-канал утверждал, что режиссером выступил Василиса Кузьмина («Ника»), но затем отверг эту информацию. Также канал писал, что среди сценаристов сериала — Евгения Хрипкова, Юлия Гулян, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова.

«Москва слезам не верит» — фильм режиссера Владимира Меньшова, вышедший в 1979 году. Режиссер фильма и исполнители главных ролей получили Государственную премию СССР. Картина в 1981 году получила американскую кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Жора Крыжовников известен как режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятого по книге Роберта Гараева о подростковых бандах конца 1980-х годов в Казани. Сериал вышел в онлайн-кинотеатрах в начале ноябре 2023 года и стал популярен у русскоязычной аудитории.

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