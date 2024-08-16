ЦБ рекомендовал банкам полностью прощать долги по ипотеке жителям Курской, Белгородской и Брянской областей, потерявшим свои дома

Центробанк России рекомендовал кредитным организациям полностью прощать долги по ипотеке тем жителям Курской, Белгородской и Брянской областей, которые утратили свои дома, а также тем, кто оказался «в иных тяжелых жизненных ситуациях», столкнувшись со смертью или инвалидностью заемщика.

Если взятое в ипотеку жилье было частично разрушено и его можно восстановить, банкам рекомендовано «в кратчайшие сроки» рассматривать возможность реструктуризации долга, освобождая заемщиков от уплаты взносов на год без процентов. В особо тяжелых ситуациях ЦБ рекомендует частично или полностью простить долг по ипотеке.

Также ЦБ рекомендует Бюро кредитных историй не учитывать в рейтингах заемщиков списания ипотечных долгов или их реструктуризацию.

Эвакуация жителей приграничных районов Курской области началась уже в первые дни вторжения ВСУ в регион. Затем вывозить жителей начали и из районов, не граничащих напрямую с Украиной, а также из некоторых районов соседней Белгородской области. По данным МЧС, уже более 10 тысяч жителей Курской области, в числе которых около трех тысяч детей, находятся в пунктах временного размещения в регионах России. Некоторые жители приграничных районов Курской области, успевшие уехать, рассказывали, что их дома полностью разрушены в результате обстрелов и попаданий снарядов.

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«Я всегда была против войны и поддерживала украинцев. А теперь надеюсь на успехи тех, кого раньше ненавидела» Жители Суджи, их родственники и волонтеры — о том, что происходит в Курской области