PayPal прислал Кире Ярмыш письмо о «прекращении сотрудничества» — через три часа после того, как ее внесли в список «террористов и экстремистов»
PayPal прислал пресс-секретарю Юлии Навальной Кире Ярмыш письмо о прекращении сотрудничества после того, как ее внесли в перечень «террористов и экстремистов», рассказала она в своих соцсетях.
В письме, фрагмент которого опубликовала Ярмыш, говорится, что сервис проверил ее аккаунт и из-за «связанного с ним повышенного риска» хотел бы прекратить сотрудничество с ней «способом, который минимально повлиял бы» на ее работу.
«Не прошло и трех часов с тех пор, как путинская власть объявила меня террористкой, как PayPal побежал исполнять и блокировать мне счет», — написала Ярмыш.
За несколько часов до этого Росфинмониторинг внес Киру Ярмыш в перечень «террористов и экстремистов» вместе с главой Международного ФБК Марией Певчих, двумя адвокатами Навального, ведущим ютьюб-канала «Популярная политика» Дмитрием Низовцевым и еще рядом человек, связанных с командой Навального. В январе 2024 года Кира Ярмыш была заочно арестована московским судом по делу об участии в «экстремистском» сообществе.