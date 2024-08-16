Глава Белгородской области объявил о закрытии въезда в пять сел и приграничную Колотиловку, где находится погранпункт

С 19 августа будет закрыт въезд в пять населенных пунктов Белгородской области, объявил глава региона Вячеслав Гладков.

Жителей этих населенных пунктов власти будут «отселять», помогая им вывезти имущество, добавил губернатор.

Четыре населенных пункта находятся в Грайворонском округе на юге Белгородской области — это село Новостроевка-Вторая, а также поселки Совхозный, Доброполье и Казачок. Еще одно село, Новопетровка, находится в Валуйском городском округе — тоже на южной границе области, но восточнее Грайворонского округа.

Кроме того, временно закрывается въезд в село Колотиловка Краснояружского района, который примыкает к Сумской области. «Выплачиваем по 15 тысяч рублей каждому прописанному в селе жителю и надеемся на улучшение обстановки», — написал Гладков.

В селе Колотиловка расположен погранично-пропускной пункт. По данным близкого к Минобороны России телеграм-канала «Рыбарь», в ночь на 15 августа ВСУ предприняли атаку на погранпункт и смогли занять его на непродолжительный период, после чего их выбили оттуда российские войска. О том, что российские войска выбили ВСУ с погранпункта, также писал телеграм-канал «Старший пограннаряда».

Попытки прорыва через погранпункт ВСУ совершали в течение нескольких дней. Украинских военных рассказали The Washington Post, что днем 11 августа они пересекли границу в районе Колотиловки на бронетехнике, но продвинуться так же быстро, как в Курской области, им не удалось. О попытках прорыва ВСУ на границе в Белгородской области также сообщали 12 и 13 августа Z-каналы.

Читайте также

Может ли операция ВСУ в Курской области изменить ход войны? И чего пытается добиться Киев этим наступлением? Обсуждаем с бывшим аналитиком Пентагона Дарой Массикот

Читайте также

Может ли операция ВСУ в Курской области изменить ход войны? И чего пытается добиться Киев этим наступлением? Обсуждаем с бывшим аналитиком Пентагона Дарой Массикот