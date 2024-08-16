Джо Байден принял Владимира Кара-Мурзу с семьей в Белом доме
Президент США Джо Байден встретился с российским политиком Владимиром Кара-Мурзой, освобожденным из колонии в результате обмена заключенными между Россией и странами Запада.
Глава государства опубликовал в соцсети Х совместное фото с семьей Кара-Мурзы из Овального кабинета в Белом доме.
«Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку. Владимир провел два с половиной года в несправедливом заключении в России за то, что выступал против войны России в Украине. Сегодня его семья снова воссоединилась», — написал Байден.
Владимира Кара-Мурзу приговорили в России к 25 годам колонии по статьям о «госизмене», военных «фейках» и осуществлении деятельности «нежелательной» организации. Он отбывал наказание в одиночной камере в Омске, в пыточных условиях. 1 августа политика выслали из страны вместе с другими политзаключенными в рамках обмена между РФ и Западом.