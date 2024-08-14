Турция откажет в получении вида на жительства тем, кто приехал как турист

Глава МВД Турции Али Ерликай сообщил в интервью газете Sabah 14 августа, что власти Турции не станут выдавать вид на жительство (ВНЖ) тем, кто въехал в страну с туристическими целями.

По словам министра, граждане 95 стран (в их числе Россия и государства Евросоюза) могут въехать в Турцию без визы и находиться в стране до шести месяцев, но люди, приезжающие с туристическими целями, не могут просить вид на жительство.

«Если вы приехали как турист, вы не можете сказать: „Я хочу работать пастухом“. Отправляйтесь на родину, подайте там заявление на получение разрешения на работу, и мы вас оценим. Расскажите о своих намерениях, и мы выдадим вам вид на жительство в соответствии с ними», — сказал министр.

В интервью Али Ерликай сообщил и о других инициативах в миграционной сфере. Так, власти Турции планируют ввести обязательную дактилоскопию всех иностранцев, въезжающих в страну. По его словам, отпечатки пальцев начнут снимать «в будущем», как это делают при въезде в Великобританию или США. Ерликай не привел других подробностей.

Кроме того, добавил Ерликай, оформление ВНЖ упростят — его можно будет получить у нотариуса. Иностранные студенты смогут получить ВНЖ в университетах.

Большую часть интервью глава МВД Турции посвятил выходцам из Сирии, которые живут в стране. По его словам, в Турции зарегистрированы 4,4 миллиона иностранцев, из них 3,1 миллиона — это выходцы из Сирии. Примерно треть сирийцев (1,1 миллиона) имеет вид на жительство в Турции, а 224 тысячи находятся под международной защитой.

Турция стала одним из самых популярных направлений, куда отправилась часть жителей России после начала полномасштабной войны в Украине и объявленной мобилизации. На этом фоне банки Турции еще в 2022 году усложнили оформление карт для россиян, а один из крупнейших банков — DenizBank — с начала 2024 года ужесточил условия открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять такие заявления.

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