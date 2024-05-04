РБК: один из крупнейших банков Турции снова ужесточил условия открытия счетов для россиян

С начала 2024 года один из крупнейших банков Турции — DenizBank — ужесточил условия открытия счетов для граждан России и практически перестал одобрять такие заявки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух посредников, которые помогают россиянам получать карты в турецких банках.

По словам одного из посредников, Сергея Овсянникова, DenizBank практически перестал открывать счета гражданам РФ — «из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна». Он утверждает, что счет невозможно открыть даже с наличием вида на жительство (ВНЖ) и прописки в Турции.

Овсянников добавил, что банк делает исключения только для клиентов с большим депозитом — от 100 тысяч долларов и выше. Управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, работающий в Стамбуле, отметил, что на вероятность открытия счета влияет «калибр клиента».

Еще один посредник, Елена Чернышова, напомнила, что с 2024 года DenizBank больше не открывает счета иностранцам, в том числе россиянам, как туристам. По ее информации, теперь при оформлении заявки надо предоставить ВНЖ и прописку в Турции, а решение будет принято после проверки клиента. При этом даже наличие этих документов не гарантирует открытие счета. «Поэтому с наличием полного пакета документов россиянам проще обратиться в другой банк», — добавила она.

По оценке Чернышовой, прописки в Турции нет примерно у 60% заявителей — граждан России.

Один из клиентов, который обращался в DenizBank в апреле 2024 года, рассказал, что банк отказал ему в открытии счета с туристическим ВНЖ и местной пропиской. По его словам, банк принял документы, но затем после их проверки прислал отказ.

DenizBank после начала полномасштабной войны в Украине уже несколько раз ужесточал условия для клиентов из России, например, резко увеличил минимальную сумму депозита и минимальную сумму исходящего перевода с помощью SWIFT. В феврале сообщалось, что банк массово разослал клиентам из России письма с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции.

С 2012 по 2019 годы DenizBank принадлежал Сбербанку.

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