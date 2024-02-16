Один из крупнейших турецких банков, открывавший россиянам счета без ВНЖ, начал запрашивать у клиентов из РФ документы о проживании в стране

Турецкий Denizbank массово разослал клиентам из России письма с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции, пишет РБК.

«К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank», — говорится в письме банка, с которым ознакомилось издание.

Denizbank — один из немногих банков Турции, который открывал счета россиянам без ВНЖ. Однако с начала войны этот банк уже несколько раз ужесточал условия для клиентов, например, резко увеличил минимальную сумму депозита и минимальную сумму исходящего перевода с помощью .

Один из посредников, помогающий россиянам открывать карты в турецких банках, Сергей Овсянников сообщил РБК, что Denizbank пока не пояснил, зачем запрашивает документы о ВНЖ. Он предположил, что клиентам, у которых нет ВНЖ в Турции, Denizbank может закрыть счет по причине недостаточного размера баланса. О какой сумме идет речь, по мнению Овсянникова, банк объявит в ближайшее время.

Другой посредник, Елена Чернышова, объяснила рассылку тем, что банк обновляет данные, так как многие клиенты покупали недвижимость с целью получения гражданства или ВНЖ. Она также считает, что Denizbank может заблокировать счета, где нет движений средств и остатка.

Новых клиентов из России Denizbank фактически не принимает с середины января 2024 года. «Уровень отказов составляет 95%», — заявил Овсянников. В свою очередь Чернышева сказала, что Denizbank перестал полностью принимать заявления на открытие счета от любых иностранных граждан, а не только россиян.

В рамках санкций, наложенных на Россию из-за вторжения в Украину, многие российские банки были отключены от системы SWIFT и попали в США и Европе в «черные списки». Счета в турецких банках позволяют россиянам совершать безналичные платежи (например, с использованием карт ушедших из России Visa и Mastercard), а также переводить денежные средств с российских счетов.

В феврале «Ведомости» писали, что некоторые банки Турции начали закрывать счета российским компаниям, связывая это с опасениями вторичных санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле знают об этих ограничениях, добавив, что США оказывают «беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление» на Турцию и турецкие компании.

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