Единственный мобильный оператор Туркменистана прекратил продажу сим-карт. Они закончились

Единственный мобильный оператор Туркменистана «Алтын Асыр» прекратил продажу новых сим-карт для телефонов, сообщил корреспондент «Азатлык» — туркменской службы «Радио Свобода».

«Сотрудники компании отказывают 16-летним гражданам, которые получили паспорта и обратились за сим-картой, говоря, что у них нет свободных телефонных номеров», — рассказал изданию житель Ашхабада. По его словам, раньше подавшие заявку на покупку сим-карты записывались в очередь, но теперь и это сделать нельзя.

По словам другого жителя столицы Туркменистана, получить сим-карту нельзя ни для новых номеров, ни для уже существующих, ни в центральном офисе компании, ни в филиалах. Теперь клиенты могут только изменить тариф, сообщил он.

В «Алтын Асыр», которая работает под торговой маркой TMCell, объяснили возникшие проблемы тем, что у компании нет технической возможности увеличить количество новых сим-карт. Официально компания об этих проблемах не сообщала.

«Алтын Асыр» начала ограничивать продажу сим-карт еще весной 2023 года. В октябре в офисах компании образовались очереди, места в которых были заняты до весны 2024-го.

В последние годы, пишет «Азатлык», власти Туркменистана регулярно заявляют о покупке и внедрении самых передовых технологий, но качество сотовой связи в стране ухудшается, а скорость Интернета снижается.

Туркменистан считается одним из самых закрытых государств в мире. Правительство страны контролирует доступ жителей к информации, пытается препятствовать утечкам из Туркменистана и одновременно блокирует сообщения с критикой Ашхабада из-за рубежа, отмечает «Радио Свобода». Крупные соцсети и независимые новостные агентства заблокированы в Туркменистане в течение многих лет.

В июле «Радио Свобода» сообщала, что власти Туркменистана преследуют жителей, которые используют сим-карты узбекских сотовых операторов, в том числе для доступа к запрещенной в стране информации.

Стыдные вопросы о Туркменистане

В Туркмении сейчас диктатура? А как там живут люди? Можно ли приехать в Ашхабад туристом? Стыдные вопросы про одну из самых закрытых стран в мире

Стыдные вопросы о Туркменистане

В Туркмении сейчас диктатура? А как там живут люди? Можно ли приехать в Ашхабад туристом? Стыдные вопросы про одну из самых закрытых стран в мире