Алжирская боксерша Иман Хелиф подала иск против соцсети X после скандала во время Олимпиады. В жалобе упоминаются Джоан Роулинг и Илон Маск

Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф подала жалобу к соцсети X (бывший Twitter), сообщает Variety. В нем спортсменка заявляет, что столкнулась с «актами тяжелого киберпреследования».

Иск направлен в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в интернете при прокуратуре Парижа.

В жалобе упомянуты писательница Джоан Роулинг и владелец соцсети X Илон Маск. Иск подан против соцсети, конкретных ответчиков в нем нет. Адвокат Хелиф Набиль Буди пояснил, что французское законодательство позволяет вести расследование против всех людей, кто участвовал в травле спортсменки. По словам адвоката, расследование также может проводиться в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, так как он тоже написал твит про Хелиф.

«Если дело дойдет до суда, они предстанут перед судом», — заявил адвокат.

Во время Олимпийских игр в Париже итальянская боксерша Анджела Карини вскоре после начала боя с Иман Хелиф отказалась от участия в соревнованиях и заявила, что ее «никогда не били так сильно». После этого в соцсетях началась травля алжирской спортсменки, часть пользователей писала, что Хелиф, якобы будучи мужчиной, соревнуется с женщинами. Во время скандала вспомнили, что в 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф (а также тайваньскую боксершу Линь Юй-Тин) от соревнований. Президент ассоциации Умар Кремлев говорил, что у них якобы обнаружили Y-хромосому, которая обычно присутствует у мужчин. Хелиф идентифицирует себя как женщину, по паспорту она женщина. Международный олимпийский комитет разрешил Хелиф участвовать в парижских Играх, подтвердив, что она выполнила все квалификационные и медицинские требования.

В скандале в связи с участием Хелиф на Олимпиаде участвовали в том числе Роулинг и Маск. Писательница опубликовала твит с фотографией плачущей Карини и стоящей рядом Хелиф с таким текстом: «Может ли какая-нибудь фотография лучше охарактеризовать наше новое движение за права мужчин? Ухмылка мужчины, находящегося под защитой женоненавистнического спортивного истеблишмента и наслаждающегося страданиями женщины, которую он только что ударил в голову и чьи мечты он только что разрушил». В свою очередь Илон Маск, как напоминает Variety, репостнул твит пловчихи Райли Гейнс, в котором говорилось, что «мужчинам не место в женском спорте». Владелец соцсети X сопроводил репост комментарием: «Абсолютно». Дональд Трамп опубликовал фотографию с боя Хелиф и Карини, написав: «Я не допущу мужчин в женский спорт!»

9 августа Иман Хелиф выиграла женский турнир по боксу на Олимпиаде в Париже. В финальном поединке в полусредней весовой категории (до 66 килограмм) Хелиф победила спортсменку из Китая Лиу Ян единогласным решением судей (5:0).

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