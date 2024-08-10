Иман Хелиф выиграла олимпийский турнир по боксу

Спортсменка из Алжира Иман Хелиф выиграла женский турнир по боксу на Олимпиаде в Париже.

В финальном поединке в полусредней весовой категории (до 66 килограмм) Хелиф победила спортсменку из Китая Лиу Ян единогласным решением судей (5:0).

Иман Хелиф — одна из самых популярных и обсуждаемых спортсменок Олимпиады в Париже. В 2023 году ее дисквалифицировали с чемпионата мира по боксу из-за того, что ее показатели тестостерона посчитали завышенными. По ходу олимпийских игр Хелиф подверглась травле из-за слухов, что она якобы трансгендерная персона.

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