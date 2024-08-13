В Орле установили памятную доску основателям Rutube. На ней написано, что портал создан «на основе традиционных ценностей»

В центре Орла установили памятную доску создателям российского видеохостинга Rutube, сообщает местное издание «Истоки».

Табличка появилась на стене торгового центра «Малиновая вода» на улице Ленина. Кто ее установил, неизвестно.

Надпись на табличке выглядит так:

«В этом доме уроженцами города Орел Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным на основе традиционных ценностей в 2006 году был создан флагман русскоязычного культурного наследия — российский видеопортал Rutube».

«С учетом того гигантского роста, который сейчас демонстрирует сервис, ее появление выглядит вполне оправданным. Пожалуй, Rutube и его создатели — то, чем Орел действительно может гордиться», — отмечают «Истоки».

Между тем в соцсетях, как обращает внимание телеграм-канал «Говорит НеМосква», местные жители в основном в комментариях к фото критикуют сервис. «Значит, эту гадость сделали в Орле? Даже ютьюб скопировать по нормальному не получилось», — цитирует канал один из комментариев.

С начала августа российские власти начали активно замедлять YouTube. На этом фоне в онлайн-магазинах резко выросло число скачиваний приложений видеосервисов Rutube и «VK видео», которые создавали как конкурентов и возможную замену YouTube в РФ.

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