Китай признал, что судно под флагом Гонконга в октябре 2023 года случайно повредило в Балтийском море газопровод Balticconnector

Власти Китая сообщили Финляндии и Эстонии, что грузовое судно «Нью-нью полар беар» китайской судоходной компании, шедшее под флагом Гонконга, повредило газопровод Balticconnector в Балтийском море в результате несчастного случая. Об этом 12 августа сообщила гонконгская англоязычная газета South China Morning Post, сославшись на информацию источников.

По их данным, Китай недавно провел собственное расследование и сообщил о его результатах правительствам европейских стран. Китайские власти настаивают, что судно повредило газопровод в октябре 2023 года из-за сильного шторма. Судно повредило газопровод, протащив якорь по морскому дну. Полиция Финляндии ранее сообщала, что на месте повреждения газопровода нашли двухметровый якорь.

Власти Финляндии и Эстонии сообщили, что продолжают расследование случившегося, они направили в Китай запросы о правовой помощи. Как отмечает South China Morning Post, доклад китайских властей не может быть использован как доказательство по делу.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос о комментарии.

На подводном газопроводе Balticconnector, соединяющем Финляндию и Эстонию, в ночь на 8 октября 2023 года произошла утечка, из-за чего трубопровод остановили. Также повреждения получил телекоммуникационный кабель, пролегающий по дну Балтийского моря между Швецией и Эстонией. Поврежденный участок Balticconnector находится в экономической зоне Финляндии, а поврежденный кабель — в экономической зоне Эстонии. Власти допускали, что трубопровод и кабель повредили намеренно. Следователи установили, что в момент повреждения в этом районе проходили российский атомный контейнеровоз «Севморпуть» и судно «Нью-нью полар беар» китайской судоходной компании NewNew Shipping Line.

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