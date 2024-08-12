Израиль привел войска в состояние повышенной готовности из-за возможного удара Ирана и «Хизбаллы»

Израиль привел свои войска в состояние повышенной боевой готовности из-за опасений, что Иран и ливанская группировка «Хизбалла» нанесут удар по стране, сообщает 12 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, Израиль заметил, что Иран и «Хизбалла» готовятся к проведению атак, но при этом израильские власти не знают, будет ли действительно нанесен удар.

Пентагон заявил, что направил в регион подводную лодку с управляемыми ракетами и ускоряет прибытие второго авианосца, отмечает WSJ.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что армия обороны Израиля находится в состоянии «максимальной готовности» к потенциальной атаке со стороны Ирана и «Хизболлы», но пока новых указаний для населения страны нет. По его словам, израильские ВВС усилили патрулирование над Ливаном, «чтобы обнаружить и перехватить угрозы». «Мы серьезно относимся к заявлениям наших врагов и поэтому находимся на самом высоком уровне готовности к обороне и нападению», — сказал Хагари, слова которого приводит The Times of Israel.

Бывший официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви утверждает, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за «неминуемой иранской ракетной атаки». Американский телеканал Fox сообщил 12 августа, что, по данным источников, Иран может атаковать Израиль менее чем через 24 часа.

Президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы обсудить напряженность на Ближнем Востоке, в том числе возможные атаки на Израиль, сообщает AFP со ссылкой на Белый дом. «Мы должны быть готовы к тому, что может произойти целая серия атак», — заявил представитель.

Великобритания, Франция и Германия ранее 12 августа призвали Иран воздержаться от атак на Израиль, пишет Reuters.

С вечера 12 августа и до 13 августа в Израиле отмечается ‎Тишʼа бе-ав — день траура еврейского народа по разрушенному Иерусалимскому храму.

Иран пригрозил ответить Израилю на лидера ХАМАС Исмаила Хании, совершенное в Тегеране в ночь на 31 июля.

Ливанская группировка «Хизбалла» намерена ответить на израильский авиаудар по Бейруту, в результате которого 30 июля убит военный командир группировки Фуад Шукр.

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