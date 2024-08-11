The Wall Street Journal: Белый дом хочет предложить Мадуро отказаться от власти в Венесуэле в обмен на амнистию. В США его обвиняют в наркотрафике

США предпринимают попытки заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти в обмен на амнистию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников.

Три собеседника издания рассказали, что в администрации Байдена обсуждают вопрос о помиловании Мадуро и его помощников, которых Минюст США обвиняет в участии в наркотрафике и в частности — поставках кокаина в страну.

По словам одного из источников WSJ, Вашингтон «выложил на стол все», чтобы убедить Мадуро уйти до истечения его срока в январе. Другой собеседник издания говорит, что США будут готовы предоставить гарантии не преследовать Мадуро и его помощников с целью экстрадиции.

В 2020 году США объявили награду в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению самого Мадуро, и еще 10 и пять миллионов за информацию о его подельниках. Их обвинили в наркотеррористическом заговоре и в сговоре с целью ввоза кокаина в США.

США уже предлагали Мадуро амнистию во время секретных переговоров в Дохе в 2023 году, но он отказался обсуждать условия, на которых мог бы покинуть свой пост, рассказали источники WSJ. Один из собеседников издания, близкий к режиму в Венесуэле, сказал, что позиция Мадуро с тех пор не изменилась.

Сам Мадуро утверждает, что открыт для переговоров, если Вашингтон проявит к нему уважение. В остальном, как он заявил на своей пресс-конференции 9 августа, он просит США «не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы».

Как отмечает The Wall Street Journal, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может сорвать переговоры с Мадуро, если Трамп возобновит свою агрессивную политику в отношении Венесуэлы, которая заключалась в том, что его администрация отменила нефтяные санкции и поддержала теневое правительство страны с целью свержения режима.

29 июля Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что президентские выборы в стране выиграл действующий лидер Николас Мадуро с 51,2% голосов. Кандидат от оппозиции, 74-летний Эдмундо Гонсалес, получил, по подсчетам совета, 44,2% голосов. Оппозиция с результатами не согласилась. Собранные ей данные показали, что Гонсалес выиграл почти 38 процентных пунктов, набрав 7,3 миллиона голосов против 3,3 миллиона голосов у Мадуро.

Госдепартамент США на основании собранных данных также признал Гонсалеса победителем президентских выборов, заявив, что обработка голосов «прошла с серьезными нарушениями, в результате чего были объявлены результаты, которые не отражают волю венесуэльского народа».

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались протесты. Полиция и военные применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Reuters, в ходе демонстраций погибли не менее двух человек. Мадуро заявил, что в Венесуэле вновь предпринимается попытка совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера».

протесты в венесуэле после выборов

Массовые протесты в Венесуэле Николас Мадуро вновь объявил себя президентом, оппозиция заявляет о своей победе на выборах. В Каракасе и других городах акции переросли в столкновения с полицией

протесты в венесуэле после выборов

Массовые протесты в Венесуэле Николас Мадуро вновь объявил себя президентом, оппозиция заявляет о своей победе на выборах. В Каракасе и других городах акции переросли в столкновения с полицией