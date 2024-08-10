Военные Израиля заявили, что нанесли удар по командному центру ХАМАС в здании школы в Газе. Подконтрольные ХАМАС власти Газы сообщили, что погибли 100 человек

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по командно-контрольному центру ХАМАС, который располагался в школе Аль-Табаин рядом с мечетью в Дарадж-Туффа в Газе, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ, пораженный командно-контрольный центр «служил укрытием для террористов и командиров ХАМАСа, из него планировались и осуществлялись различные атаки на силы ЦАХАЛ и Израиль».

Перед ударом, утверждают израильские военные, они приняли «многочисленные меры» по снижению риска причинения вреда гражданскому населению. Серди таких мер ЦАХАЛ перечислил использование высокоточных боеприпасов и разведывательной информации, а также воздушное наблюдение.

О последствиях удара Армия обороны Израиля не сообщает.

Агентство гражданской обороны Газы, подконтрольное ХАМАС, утверждает, что в результате удара по школе погибли 90-100 человек, еще десятки получили ранения. По словам представителя агентства Махмуда Бассала, три израильские ракеты попали в школу, в которой размещались палестинские беженцы. В свою очередь в правительстве Газы, подконтрольном ХАМАС, заявили, что погибли более 100 человек.

31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Палестинское движение возложило ответственность за убийство Хании на Израиль. Израильские власти официально не признавали свою причастность к убийству главы политбюро ХАМАС.

6 августа лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар был избран на пост главы политбюро террористической организации. Власти Израиля считают, что Синвар был одним из главных организаторов нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ на это нападение Израиль начал военную операцию в Секторе Газа.

После убийства Хании Израиль ждет нападения со стороны Ирана. Сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи еще в день убийства Хании приказал нанести прямой удар по Израилю. В свою очередь власти Израиля обсуждали превентивный удар по Ирану — но только в том случае, если получат разведданные, подтверждающие намерение Тегерана атаковать.

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Новое обострение на Ближнем Востоке

Кажется, отношения Израиля и Ирана становятся все хуже — и война в секторе Газа вот-вот охватит несколько стран Ближнего Востока Вспоминаем, что привело к нынешнему обострению, — и пытаемся понять, как далеко готовы зайти Иерусалим и Тегеран