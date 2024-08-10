Умерла бывшая глава YouTube Сьюзен Воджитски

Бывшая генеральный директор YouTube Сьюзен Воджитски умерла в возрасте 56 лет, сообщил главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи.

Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images

По его словам, в последние два года Воджитски лечилась от онкологического заболевания. «Она как никто другой важна для истории Google, и трудно представить мир без нее. Она была невероятным человеком, лидером и другом, оказавшим огромное влияние на мир. Нам будет очень ее не хватать. Покойся с миром, Сьюзен», — написал Пичаи.

Муж Воджитски Деннис Тропер подтвердил смерть супруги. Он уточнил, что у Воджитски был рак легких.

Сьюзен Воджитски была генеральным директором YouTube на протяжении девяти лет — с 2014-го по 2023 год. Она занимала должность гендиректора дольше всех в истории видеохостинга. После ухода из руководства YouTube Воджитски осталась консультантом в холдинге Alphabet, владеющим Google.

Воджитски стояла у истоков Google. В 1998 году соучередители компании Ларри Пейдж и Сергей Брин создали первый офис Google в гараже, который арендовали у Воджитски в Менло-Парке в Калифорнии. В то время Воджитски работала в Intel, но вскоре перешла в Google и стала одной из первых сотрудниц компании.