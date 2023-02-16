Глава YouTube Сьюзен Воджитски ушла в отставку

Генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзен Воджитски объявила о своей отставке.

«Сегодня я приняла решение оставить пост главы YouTube и начать новую главу [в своей жизни], сфокусировавшись на семье, здоровье и личных проектах, которыми я увлечена», — написала она в своем блоге 16 февраля.

Воджитски руководила компанией на протяжении девяти лет, с 2014 года. Она занимала должность гендиректора дольше всех в истории YouTube.

Новым главой видеохостинга станет Нил Мохен, который с 2015 года был директор по продукту компании.

Сама Воджитски останется консультантом в холдинге Alphabet, владеющем YouTube и Google.

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