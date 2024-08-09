«Возникает вопрос: кому это выгодно?» В «Газпроме» прокомментировали «события в районе Суджи», где ВСУ захватили газоизмерительную станцию

В «Газпроме» заявили, что «события в районе Суджи» Курской области привели к резкому росту цен и на природный газ, и на сжиженный природный газ (СПГ).

«9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» — сказал официальный представитель компании Сергей Куприянов. Захват украинскими силами газоизмерительной станции «Суджа», находящейся в 500 метрах от российско-украинской границы, представитель «Газпрома» не упомянул.

Куприянов добавил, что существенным фактором роста цен на природный газ и СПГ также могут стать запланированные планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли.

Первые сообщения о захвате газоизмерительной станции «Суджа», расположенной в 500 метрах от пропускного пункта через границу с Украиной в Курской области, появились еще 7 августа в телеграм-канале «Рыбарь». Позже эту информацию подтвердили еще несколько источников, но официально украинские власти ее не комментировали (как и вообще не признавали причастность к операции в Курской области).

Через газоизмерительную станцию «Суджа» проходит ключевой и единственный работающий маршрут поставки российского газа в Европу через Украину. Сразу после новостей о захвате станции спотовые котировки газа в Европе выросли более чем на 5%. Однако прокачка газа пока продолжается, о ее остановке не сообщалось.

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