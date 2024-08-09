Наемника ЧВК Вагнера приговорили к 16 годам колонии за убийство двух сослуживцев во время мятежа Пригожина

Воронежский областной суд приговорил к 16 годам колонии 26-летнего уроженца Кыргызстана Ярослава Шеховцова, признав его виновным в убийстве двух человек, сообщили РИА «Воронеж» и «TV Губерния». Суд вынес решение 8 августа, пишет издание «7×7». Государственный обвинитель просил приговорить Шеховцова к 19 годам лишения свободы.

Ярослав Шеховцов — бывший наемник ЧВК Вагнера, он занимал должность начальника медицинской службы. По версии обвинения, Шеховцов убил двух других наемников 24 июня 2023 года, во мятежа, устроенного основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. В тот день «вагнеровцы» проходили через территорию Воронежской области.

Тела двух убитых мужчин с огнестрельными ранениями нашли 6 июля в окрестностях села Оськино в Хохольском районе, недалеко от трассы Воронеж — Луганск. Следственный комитет РФ объявил 18 июля, что задержал подозреваемого, который, по заявлению ведомства, дал признательные показания.

Как отмечает РИА «Воронеж», в суде Ярослав Шеховцов признал вину частично. Он заявил, что пошел на преступление из-за того, что почувствовал угрозу от своих сослуживцев. Судя по показаниям свидетелей, которые приводит издание, Шеховцов отказался участвовать в мятеже, после чего сдал оружие в полицию Воронежа и его задержали.

Мать и сын одного из убитых наемников — Ивана Ц. (его фамилия не приводится) — обратились в суд с гражданским иском о выплате по два миллиона рублей каждому в качестве компенсации морального вреда за смерть родственника. Суд удовлетворил иск частично, обязав Шеховцов выплатить истцам по 750 тысяч рублей. Родственники второго убитого, Дениса А., иск о компенсации не подавали.

Во время судебного процесса Ярослав Шеховцов заявил, что собирается заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на войну.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин поднял вооруженный мятеж 23 июня 2023 года: подразделения наемников, не встретив сопротивления, вошли в Ростов-на-Дону и, как говорил Пригожин, собирались пойти «маршем справедливости» на Москву. Они проехали несколько сотен километров, но вечером 24 июня после вмешательства Александра Лукашенко развернулись и направились в «полевые лагеря» в самопровозглашенной ЛНР. Во время мятежа ЧВК Вагнера погибли не менее десяти российских военных.

Спустя два месяца после мятежа, 23 августа 2023 года, частный самолет Пригожина разбился в Тверской области. В результате крушения погибли десять человек, в том числе Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (Вагнер). Западные спецслужбы считают, что убийство Пригожина поручил организовать Николай Патрушев, занимавший тогда пост секретаря Совета безопасности РФ, а президент РФ Владимир Путин не стал возражать.

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