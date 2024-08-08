Боксер Александр Хижняк выиграл для Украины третью золотую медаль Олимпиады

Украинский спортсмен Александр Хижняк выиграл боксерский турнир на летней Олимпиаде в Париже.

В финальном поединке в весовой категории до 80 килограммов он победил Нурбека Оралбая из Казахстана. Итоговый счет боя — 30:27, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28.

Для 29-летнего Хижняка это первое олимпийское золото в карьере. На прошлых олимпийских играх в Токио он выиграл серебряную медаль в весовой категории до 75 килограммов.

Спортсмена с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. «Еще одна золотая медаль на Олимпиаде в Париже — для Украины! Боксер Александр Хижняк завоевал первое место. Спасибо за силу, за уверенность, за эту важную победу! Продолжаем поддерживать всех наших спортсменов. Болеем за Украину, болеем за украинцев!» — написал он в телеграм-канале.

«Медаль, ради которой я жил до этих Олимпийских игр. Благодарю Бога за то, что я олимпийский чемпион. Безграничная благодарность нашим военным за то, что ценой собственной жизни защищают мир и спокойствие в моей стране», — рассказал сам Хижняк после победы.

Для Украины это третья золотая медаль на Олимпиаде в Париже. Всего в активе сборной восемь наград: три золотых, две серебряных, три бронзовых. В общем медальном зачете Украина идет на 17-м месте. Первое место удерживают США — у них 94 медали (27+35+32).

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