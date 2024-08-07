Умер водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом

В Волгоградской области в реанимации умер 43-летний Асламбек Усматов — водитель КамАЗа, столкнувшегося 29 июля на железнодорожном переезде с пассажирским поездом. Об этом ТАСС сообщили в региональном комитете здравоохранения.

В результате аварии на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области сошли с рельсов восемь вагонов поезда Казань — Адлер. Пострадали 140 пассажиров.

После столкновения с поездом кабину КамАЗа отбросило на несколько метров, водителя в ней зажало. Усматова отправили в больницу вертолетом санитарной авиации. У мужчины диагностировали переломы ребер и черепа, а также сильное сотрясение мозга. Пострадавший около недели был в крайне тяжелом состоянии и не приходил в сознание. 6 августа ему сделали операцию, но позже он скончался в больнице, пишет телеграм-канал Shot.

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В Волгоградской области пассажирский поезд столкнулся с выехавшим на пути грузовиком. Пострадали более ста человек

Подробнее об аварии

В Волгоградской области пассажирский поезд столкнулся с выехавшим на пути грузовиком. Пострадали более ста человек