В Волгоградской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Восемь вагонов сошли с рельсов, десятки человек пострадали

В Волгоградской области после столкновения с грузовиком сошли с рельсов восемь вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер. Об этом сообщили в РЖД.

Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, помощь потребовалась примерно 100 пассажирам поезда. В то же время источник телеграм-канала Shot назвал назвал это «домыслами СМИ» и сообщил о 37 пострадавших, из которых четверо были госпитализированы.

В МВД, в свою очередь, сообщили, что госпитализирован водитель грузовика.

Движение поездов на участке приостановлено. В МЧС сообщили, что в ликвидации последствий аварии участвуют более 320 человек и 100 единиц техники.

Всего в поезде ехали около 800 человек.

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