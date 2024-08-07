Путин устроил совещание в связи с атакой ВСУ на Курскую область. Участвуют Белоусов, Герасимов, Бортников и Шойгу

Владимир Путин собрал совещание «по ситуации в Курской области» с участием министра обороны Андрея Белоусова, главы Генштаба Валерия Герасимова, директора ФСБ Александра Бортникова и секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

Герасимов, по словам Путина, находится на одном из пунктов оперативного управления. О ситуации под Курском он докладывал по видеосвязи.

Глава Генштаба заявил, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек «перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района». По его словам, продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. Он утверждает, что потери ВСУ составили 315 человек, в числе которых не менее 100 убиты, остальные ранены. Также, по его словам, уничтожены 54 единицы бронетехники, включая семь танков.

«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — закончил доклад Герасимов.

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