Фонд «Нужна помощь», помогающий некоммерческим организациям, объявил о закрытии

Совет фонда «Нужна помощь» принял решение о ликвидации организации в связи с тем, что российские власти объявили фонд «иностранным агентом». Об этом говорится в письме, которое фонд направил 7 августа тем, кто оформлял пожертвования.

В сообщении сказано, что после того, как 1 марта Минюст РФ объявил организацию «иноагентом», некоторые благотворительные организации отказались от сотрудничества, также сократился поток пожертвований, а от совместных проектов отказались корпоративные партнеры.

«Мы все еще считаем решение о признании фонда иностранным агентом огромной ошибкой. Ведь мы больше не сможем поддерживать сотни проектов в самых разных регионах страны. К сожалению, мы все попали в чудовищную ситуацию, в которой нет правильных решений и понятных правил игры», — заявили в организации.

«Нужна помощь» начал сворачивать свои проекты. Свою работу фонд прекратит в августе.

Фонд «Нужна помощь» занимался системным развитием благотворительности в России. Адресной помощью фонд не занимался. Фонд появился после того, как на тот момент фоторепортер Митя Алешковский в качестве волонтера координировал гуманитарную помощь людям, пострадавшим после наводнения в Крымске в 2012 году. Алешковский решил участвовать в решении проблем в российской благотворительности и стал сооснователем фонда «Нужна помощь». До 2015 года «Нужна помощь» был частью фонда «Мозаика счастья», затем стал самостоятельной организацией.

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