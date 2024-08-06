«Медиазона»: причиной смерти пианиста Павла Кушнира, умершего в СИЗО после голодовки, назвали сердечную недостаточность

Официальной причиной смерти пианиста и антивоенного активиста Павла Кушнира, умершего в СИЗО после голодовки, называется «дилатационная кардиомиопатия, застойная сердечная недостаточность». Об этом узнала «Медиазона».

Музыканта задержали сотрудники ФСБ в конце мая 2024 года. Его обвинили в публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за четырех антивоенных видео, которые он опубликовал на ютьюбе. 28 июля Кушнир умер в следственном изоляторе Биробиджана после продолжительной голодовки. Ему было 39 лет.

Журналистам «Медиазоны» удалось поговорить с человеком, который видел пианиста незадолго до смерти в СИЗО. Он заявил, что Кушнир объявил голодовку сразу после своего ареста. При этом незадолго до смерти он отказывался не только есть, но и пить.

«Голодовка была у него двухмесячная, с первого дня, как он был арестован. Я говорю: „Павел, тебе вообще зачем все это нужно?“. Он говорит: „Это мое право — высказывать свое мнение. Меня никто слушать не хочет, и это моя такая позиция, так я протестую против [преследования] политзаключенных, что нехорошие все эти люди так себя ведут“. Он мне сказал, что он уже похудел примерно килограмм на десять. Так оно и было, потому что он был как скелет», — рассказал источник «Медиазоны».

Сотрудники СИЗО пытались поддерживать жизнь Кушнира капельницами с «обычной глюкозой и витаминами», но это не помогло, добавил собеседник.

Что известно о гибели Павла Кушнира

В СИЗО в Биробиджане после голодовки погиб пианист Павел Кушнир Его задержали из-за видео против войны и Путина. На его ютьюб-канал были подписаны всего несколько человек

Что известно о гибели Павла Кушнира

В СИЗО в Биробиджане после голодовки погиб пианист Павел Кушнир Его задержали из-за видео против войны и Путина. На его ютьюб-канал были подписаны всего несколько человек