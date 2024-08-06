«Хизбалла» атаковала север Израиля дронами. Пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии

Север Израиля подвергся обстрелу со стороны шиитской группировки «Хизбалла», пострадали как минимум два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщили в Службе скорой помощи (MADA).

По данным скорой помощи, в тяжелом состоянии находится 30-летний мужчина. Он получил осколочное ранение в голову и был найден без сознания, пишет The Times of Israel. В момент атаки он был в машине. Также ранения средней степени тяжести получила 30-летняя женщина, находившаяся неподалеку на парковке. Оба пострадавших доставлены в больницу в Нагарии.

Ранее сигнал тревоги о проникновении в воздушное пространство Израиля прозвучал в расположенных вдоль берега моря на севере Израиля Нагарии и Акко, а также в городе Кирьят-Шмона в Верхней Галилее.

По данным The Times of Israel, атака была предпринята «Хизбаллой», в ней участвовали два дрона, один из которых был перехвачен. Ynet пишет, ссылаясь на сообщения из Ливана, что по меньшей мере три дрона проникли в воздушное пространство Израиля. В заявлении «Хизбаллы» говорится, что группировка запустила по северу Израиля «рой» ударных дронов.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля сообщила, что израильские истребители атаковали военные объекты «Хизбаллы» на юге Ливана, а также в районе Аль-Хьям.

Иран в течение последней недели угрожает Израилю атакой в ответ на убийство 31 июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Израильские власти официально не брали на себя ответственность за гибель Хании. После его убийства верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. США в ответ на угрозы объявили об отправке дополнительных истребителей и эсминцев на Ближний Восток.

Руководство Израиля, в свою очередь, обсудило превентивный удар Израиля по Ирану — но только в том случае, если Израиль получит разведданные, подтверждающие намерение Тегерана атаковать.

Читайте также

Иран угрожает Израилю «быстрым и жестким» ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании В Иерусалиме готов подземный бункер для израильского руководства. Обсуждается предложение нанести превентивный удар

Читайте также

Иран угрожает Израилю «быстрым и жестким» ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании В Иерусалиме готов подземный бункер для израильского руководства. Обсуждается предложение нанести превентивный удар